ترقبوا.. التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيتم الإعلان عنها في الثالثة عصرا بمقر ديوان الوزارة.

وبعد المؤتمر، تتيح الوزارة رابطًا إلكترونيًا؛ ليتعرف الطلاب على نتائجهم من خلاله باستخدام رقم الجلوس، ثم تعلن بعدها بالمدارس.





وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك مساء اليوم الاثنين.





وانطلقت الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.