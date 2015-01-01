ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

درة عن عزت أبوعوف: من أجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:31 م
درة عن عزت أبوعوف: من أجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements
نعت الفنانة درة، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات. 


وكتبت عبر حسابها الخاص بتويتر:" من أجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي..لن يعوض فنيا ولا انسانيا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..سنفتقدك كثيرا.. وداعا الفنان الكبير الجميل عزت أبو عوف وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأحبائه. May your soul Rest In Peace ".


ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر