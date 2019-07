درة عن عزت أبوعوف: من أجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي

نعت الفنانة درة، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات.





وكتبت عبر حسابها الخاص بتويتر:" من أجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي..لن يعوض فنيا ولا انسانيا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..سنفتقدك كثيرا.. وداعا الفنان الكبير الجميل عزت أبو عوف وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأحبائه. May your soul Rest In Peace ".