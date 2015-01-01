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القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:32 م
القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا في ذكرى 30 يونيو (فيديو)
صورة من الحدث
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا بعنوان "مصر تبعث من جديد" عن أبرز تفاصيل ثورة 30 يونيو.

حيث تضمن الفيلم التسجيلي، مشاهد من خروج ملايين المصريين في 30 يونيو لتعبيرهم عن رفض حكم الإخوان، حيث كان هذا اليوم هو خير تعبير عن إرادة المصريين.

كما أوضح الفيلم مظاهر انطلاق مصر في مسيرات التنمية، حيث أقيمت مشروعات التنمية في مختلف المجالات سعيا للنهوض بالدولة وتوفير فرص العمل.

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المزيد عن: ثورة 30 يوينو ثورة يونيو القوات المسلحة أخوان
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