"هاليبرتون" توقع عقد حفر بقيمة 597 مليون دولار مع نفط الكويت
الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:32 م
ترجمة: دينا الشريف
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وقعت شركة هاليبرتون وشركة نفط الكويت المملوكة للدولة عقدا بقيمة 181.4 مليون دينار (597 مليون دولار) للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الكويت، في أول غزو للدولة الخليجية للخدمات البحرية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان بعد توقيع الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، إن تطوير المنطقة البحرية في البلاد سيضيف ما يقدر بنحو 100 ألف برميل إلى الطاقة الإنتاجية اليومية في الكويت.
وأضاف: "أن نفط الكويت سيستخدم جهازين في المرحلة الأولى من المشروع لحفر ستة آبار استكشافية".
وجدير بالذكر أن الكويت حاليًا رابع أكبر منتج لأوبك، ويمكنها ضخ ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط يوميا من حقولها المملوكة بالكامل. وتستهدف البلاد طاقة يومية تبلغ 4 ملايين برميل بحلول عام 2020.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان بعد توقيع الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، إن تطوير المنطقة البحرية في البلاد سيضيف ما يقدر بنحو 100 ألف برميل إلى الطاقة الإنتاجية اليومية في الكويت.
وأضاف: "أن نفط الكويت سيستخدم جهازين في المرحلة الأولى من المشروع لحفر ستة آبار استكشافية".
وجدير بالذكر أن الكويت حاليًا رابع أكبر منتج لأوبك، ويمكنها ضخ ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط يوميا من حقولها المملوكة بالكامل. وتستهدف البلاد طاقة يومية تبلغ 4 ملايين برميل بحلول عام 2020.
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