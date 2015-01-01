ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"هاليبرتون" توقع عقد حفر بقيمة 597 مليون دولار مع نفط الكويت

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:32 م
هاليبرتون توقع عقد حفر بقيمة 597 مليون دولار مع نفط الكويت
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
وقعت شركة هاليبرتون وشركة نفط الكويت المملوكة للدولة عقدا بقيمة 181.4 مليون دينار (597 مليون دولار) للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الكويت، في أول غزو للدولة الخليجية للخدمات البحرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان بعد توقيع الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، إن تطوير المنطقة البحرية في البلاد سيضيف ما يقدر بنحو 100 ألف برميل إلى الطاقة الإنتاجية اليومية في الكويت.

وأضاف: "أن نفط الكويت سيستخدم جهازين في المرحلة الأولى من المشروع لحفر ستة آبار استكشافية".

وجدير بالذكر أن الكويت حاليًا رابع أكبر منتج لأوبك، ويمكنها ضخ ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط يوميا من حقولها المملوكة بالكامل. وتستهدف البلاد طاقة يومية تبلغ 4 ملايين برميل بحلول عام 2020.

Advertisements
المزيد عن: هاليبرتون النفط الكويت الأوبك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر