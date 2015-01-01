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هونج كونج.. القنصلية تحذّر السعوديين: لا تقتربوا من أماكن المظاهرات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:29 م
هونج كونج.. القنصلية تحذّر السعوديين: لا تقتربوا من أماكن المظاهرات
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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حذّرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات التي تجددت على نطاق واسع وصاحَبَها أعمال عنف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية الرسمي في منصة “تويتر”، أشارت فيها إلى تنبيهاتها المتكررة بخصوص المظاهرات في هونج كونج، منبهة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينة وحول مكاتب الحكومة، ومنوهة بوقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين، وأن قوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوة.

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