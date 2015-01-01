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ضبط عمالة وافدة جائلة تعمل لحسابها الخاص بالرياض

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:27 م
ضبط عمالة وافدة جائلة تعمل لحسابها الخاص بالرياض
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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تمكنت الحملة الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على عدد من العمالة تعمل لحسابها الخاص في بيع الأطعمة والخضار والفواكه.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن مداهمة أحد المنازل المهجورة بحي الديرة على شارع البطحاء يستخدمه الباعة الجائلون لتخزين البضائع والخضروات التي يقومون ببيعها.

وأظهر الفيديو، وجود الخضروات في ظروف بيئية سيئة، وبجانب أكياس للأسمنت؛ لتصادر فرق أمانة الرياض كميات الخضروات والفواكه المضبوطة، حيث سيسلم الجيد منها للجمعيات الخيرية، والتخلص من التالف.

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