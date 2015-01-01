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وزير القوى العاملة: اللجان النقابية شريك في إنجاز العمل والقضاء على الإهمال والفساد‎

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:27 م
وزير القوى العاملة: اللجان النقابية شريك في إنجاز العمل والقضاء على الإهمال والفساد‎
اللقاء
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إسماعيل منطاوي
 
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التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رؤساء اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين بها.

وحسب بيان الوزارة اليوم، فطالب الوزير، العاملين بالمديريات باستمرار المضي قدما نحو تحسين وتطوير الأداء في جميع الملفات، منوهاً إلي أن ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة لمساندتهم في ذلك التطوير بالتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في جميع أعمال الديوان العام المديريات، مما يترتب عليه رفع شأن الوزارة.

وقالت الوزارة إنها لم تدخر جهداً في المطالبة بحقوق العاملين بالمديريات لرفع المستوي المادي لهم، شرطاً أن يبذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وانجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به المجتمع.

وأصدر الوزير تعميما على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمشاركة اللجان النقابية بالمديريات سير وانجاز العمل بالتعاون مع مديري المديريات، بصفتهم قيادات نقابية يجب أن يكون لهم دور مؤثر وفعال في انجاز العمل والقضاء على الإهمال والفساد.   

وأعرب رؤساء اللجان النقابية عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير للالتقاء بهم والاستماع إليهم، مؤكدين انهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل الوزير لجميع العاملين بالمديريات لحثهم على انجاز ما يكلفون به، وإن الوزارة تقف بجانبهم لتحقيق كافة مطالبهم.  

وحضر اللقاء هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وياسر الشربيني معاون الوزير.
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