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المملكة تحصد 5 جوائز في الدورة 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بتونس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:25 م
المملكة تحصد 5 جوائز في الدورة 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بتونس
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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حصدت المملكة، خمس جوائز في الدورة الـ20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي اختتم فعالياته ليلة أمس بمقر مدينة الثقافة في تونس العاصمة بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد وعدد كبير من المختصين في المجال السمعي البصري ونجوم الفن والثقافة العرب.

وشهد الحفل الختامي الذي خصص فنيا لدولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة، توزيع جوائز المهرجان الإذاعية والتلفزيونية في مختلف الأصناف الإذاعية والتلفزيونية حيث توجت الإذاعة السعودية بثلاث جوائز في المسابقات الإذاعية الرئيسية وهي الجائزة الثانية في مجال الدراما الكوميدية عن برنامج (سناب شات) والجائزة الثانية في مجال البرامج التوجيهية للأطفال عن برنامج (قادة المستقبل) والجائزة الثانية في مجال نشرات الأخبار مناصفة .
 
كما حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على جائزة الإبداع في التقديم لفئة جوائز المسابقات التلفزيزنية، والجائزة الأولى في مجال المسلسلات عن مسلسل (شيرشات).

كما تزامن الحفل مع اختتام فعاليات معرض (الأسبو) وسوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية اللذان قدما طيلة أيام المهرجان أهم التحولات في مجال تكنولوجيا الاتصال ومواكبتها للتطورات التي شهدها المجال الإعلامي وخاصة الإذاعي والتلفزيوني.

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