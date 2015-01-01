ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأسماء.. المقبولون مبدئيا بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:24 م
بالأسماء.. المقبولون مبدئيا بوظائف تشغيل وصيانة خدمات المياه
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي، أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.

ونوّهت الشركة، إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر