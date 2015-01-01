الحكومة: اعتماد أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إنه يجب على المواطنين التعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنهم في انتظار أي شكوى في المنظومة وسيتم حلها فورا.





ومن جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، إنه لولا وجود إرداة سياسية لما كانت هذه المنظومة، لافتا إلى أن هذه المنظومة من أصعب المنظومات الشاملة التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.





وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن تكاتف كافى الوزرات والهيئات، من أجل المواطن وحمايته من خطر المرض وزيادة معدلات الفقر، لافتا إلى أن اليوم تم تدشين هذه المنظومة ما سيوفر الحماية المالية والصحية للمواطن، حيث أن هذا النظام سيغطي الأسرة بالكامل سواء كانت فقيرة أو قادرة على دفع الاشتركات، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل العبء المالي لأسر الفقيرة وهذا حرصا من القيادة لتطوير التعليم والصحة وهم أساس التنمية.



