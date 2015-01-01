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رامي جمال ناعيا عزت أبو عوف: رحل وترك سيره عظيمة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:18 م
رامي جمال ناعيا عزت أبو عوف: رحل وترك سيره عظيمة
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نور طلعت
 
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نعى المطرب رامي جمال، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات. 


وكتب رامي، عبر حسابه الشخصي بتويتر،:"البقاء والدوام لله في الدكتور عزت ابو عوف رحل وترك سيره عظيمه وحب في قلوب الجميع اللهم ارحمه وارحم كل من سبقونا إليك".


ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
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