عامل يمزق جسد زميله بـ"سكين" لخلافات مالية بطوخ

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مزق عامل زميله بسلاح أبيض لخلافات مالية بينهما بدائرة مركز طوخ جرى نقل الصاب لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.



وتلقي العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ من مستشفى بنها العام بوصول المدعو " محمد. ا. ز "45 سنة، عامل خرسانة ومقيم أجهور الكبرى – دائرة المركز مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وتم تحويلة لمستشفى بنها الجامعى وحجزة لتلقى العلاج اللازم.



وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية،وعلى الفور إنتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز،وبسؤال المصاب اتهم المدعو " ماجد.ع. ا " 45 سنة،بالتعدي عليه بسلاح ابيض وأحداث اصابته.



وتوصلت تحريات تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات مالية بينهما نظير بعض الأعمال السابقة بمنزل المتهم، واليوم حال مطالبته بذلك المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة،قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض "سكين" محدثا اصابته



تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين " وتم التحفظ عليه



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة



تحرر عن ذلك المحضر رقم 14881 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.





