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هاجر الشرنوبي لـ عزت أبو عوف: كان ليا الشرف إني اشتغلت معاك

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:13 م
هاجر الشرنوبي لـ عزت أبو عوف: كان ليا الشرف إني اشتغلت معاك
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محمود حنفي
 
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نعت الفنانة هاجر الشرنوبي، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات.

وكتبت "هاجر" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك يادكتور عزت كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك وكنت بنتك في فيلم الخطه البديله مكنتش بقولك غير يابرنس بجد بني ادم راقي ف كل تصرفاته خبر وحش جدا ف اول اليوم، إن لله وإن إليه لراچعون".

ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
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