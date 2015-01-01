ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد صلاح يقرأ كتاب "فكر وازدد ثراء" على مائدة إفطار المنتخب

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:25 م
محمد صلاح يقرأ كتاب فكر وازدد ثراء على مائدة إفطار المنتخب
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر صورة لكتاب "فكر وازدد ثراء" على طاولة إفطار الفراعنة فى معسكر أمم إفريقيا 2019.


وحرص محمد صلاح على نشر الصورة عبر حسابه على تويتر لكتاب "فكر وازدد ثراء" لنابليون هيل بعد فوز الفراعنة أمس على أوغندا في أمم إفريقيا.

 

 

محمد صلاح يقرأ كتاب "فكر وازدد ثراء" على مائدة إفطار المنتخب
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كتاب فكر وازدد ثراء امم افريقيا اخبار الرياضة اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر