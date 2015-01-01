محمد صلاح يقرأ كتاب "فكر وازدد ثراء" على مائدة إفطار المنتخب

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر صورة لكتاب "فكر وازدد ثراء" على طاولة إفطار الفراعنة فى معسكر أمم إفريقيا 2019.





وحرص محمد صلاح على نشر الصورة عبر حسابه على تويتر لكتاب "فكر وازدد ثراء" لنابليون هيل بعد فوز الفراعنة أمس على أوغندا في أمم إفريقيا.