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مارتن لاسارتي الأهلي لأسلوبه الجديد في التدريب

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:08 ص
مارتن لاسارتي الأهلي لأسلوبه الجديد في التدريب
الأهلي
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علي نبوي
 
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

 

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

 

وأعقب الجلسة خضوع لاعبي الفريق لتدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الذي يسعى لتجهيز اللاعبين بدنيا خلال هذه الفترة وفقا للبرنامج الذي تم وضعه تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

 

يذكر أن الأهلي يطير إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكره الإعدادي الذي يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

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