قطاع "العقارات" يتربع علي عرش القطاعات الأكثر تداولاً خلال 3 شهور





تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الثانى حيث سجل نحو 1.1 مليار ورقة بقيمة 5.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات الأكثر نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة، بقيمة 5.88 مليون جنيه.

وإحتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 97.5 مليون ورقة بقيمة 5.2 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 2.1 مليون ورقة بقيمة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 492.3 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الربع السنوي للبورصة تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.32% ليسجل مستوي 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 11.87% ليبلغ مستوي 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو11.36% ليبلغ مستوي 1540.64 نقطة.