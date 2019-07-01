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إنقاذ 6 تونسيين بالمهديّة كانوا ينوون اجتاز الحدود البحريّة خلسة نحو السواحل إلايطالية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:05 ص
إنقاذ 6 تونسيين بالمهديّة كانوا ينوون اجتاز الحدود البحريّة خلسة نحو السواحل إلايطالية
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محمد وليد الجموسي
 
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أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر قد تمكّنت اليوم الاثنين من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح بين 30 و45 سنة كانوا على متن مركب شرقي الشابة على بعدد 55 ميلا 
وأشارت في بلاغ لها انه بالتحري معهم صرحوا انهم ابحروا منذ يوم 27 جوان 2019 من شواطىء المهدية قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة في اتجاه السواحل الإيطاليّة
وقد تم نقلهم إلى ميناء المنستير أين تمّ تسليمهم لوحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
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