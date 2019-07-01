ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المعلم: بيونج يانج على استعداد لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:06 ص
المعلم: بيونج يانج على استعداد لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا
المعلم
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس الأحد، إن كوريا الشمالية على استعداد لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة تطوير دمشق في حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك.

 

وأشار المعلم، في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ارتياحة لما تم التوصل له في الزيارة الأخيرة، التي قام بها وفد برئاسته للصين وكوريا الشمالية.

 

ولفت المعلم إلى أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.

 

وأكد رئيس الوزراء السوري استعداد الصين الإيجابي للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا.

 

وأضاف أن زيارته إلى الصين كانت إيجابية وناجحة لبناء أسس العلاقة الثنائية مع الصين، التي تشكل ثاني اقتصاد في الساحة الدولية.    

 

Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية السوري كوريا الشمالية عمالة البناء المختصة سوريا المعلم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر