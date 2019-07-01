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الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال ينعي الراحل عزت أبو عوف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:06 ص
الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال ينعي الراحل عزت أبو عوف
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محمود حنفي
 
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نعى الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات.

وكتب "الهلال" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله #عزت_ابو_عوف كان فنان حقيقي".

ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
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