الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال ينعي الراحل عزت أبو عوف

نعى الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات.







وكتب "الهلال" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله #عزت_ابو_عوف كان فنان حقيقي".



