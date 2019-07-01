"العسكري السوداني" : مظاهرات 30 يونيو انحرفت عن مسارها





قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول جمال عمر في بيان اليوم ، أن المجلس وانطلاقا من مسؤولياته سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو و عمل علي حمايتها و لكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها و أهدافها المعلنة و قال إن بعض العناصر الساعية للفتنة أطلقت أعيرة نارية أدت لوفيات و إصابات و حمل قوي إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة للتجاوزات والخسائرالتي وقعت في القوات النظامية و المواطنين.





وأضاف البيان : نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها و أهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين و تجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري و ساحة القيادة العامة و رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة و أصابوا بعض أفرادها و استغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة و الشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب و الأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي .





وتابع : تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع و جاري التحقيق معهم حيث أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية و وفاة 2 من المواطنين و إصابة عدد منهم بجروح مختلفة ، و في أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع و عدد 4 أفراد من قوات الشرطة ، أما في الولايات الأخري فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف و أصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات .



