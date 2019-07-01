"العسكري السوداني" : مظاهرات 30 يونيو انحرفت عن مسارها
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:59 ص
الفجر السعودي
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قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول جمال عمر في بيان اليوم ، أن المجلس وانطلاقا من مسؤولياته سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو و عمل علي حمايتها و لكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها و أهدافها المعلنة و قال إن بعض العناصر الساعية للفتنة أطلقت أعيرة نارية أدت لوفيات و إصابات و حمل قوي إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة للتجاوزات والخسائرالتي وقعت في القوات النظامية و المواطنين.
وأضاف البيان : نعلن عن أسفنا لانحراف هذه المسيرات المحدودة عن مساراتها و أهدافها المعلنة ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين و تجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري و ساحة القيادة العامة و رغم ذلك التزمت القوات النظامية بضبط النفس إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بحصب القوات النظامية بالحجارة و أصابوا بعض أفرادها و استغلت بعض العناصر التي تهدف لزرع الفتنة و الشقاق بين القوات النظامية بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب و الأطفال بأم درمان تم الإرشاد عنها بواسطة بعض المواطنين المشاركين في هذه المظاهرات بالقرب من السلاح الطبي .
وتابع : تم ضبط هذه العناصر بواسطة قوات الدعم السريع و جاري التحقيق معهم حيث أصيب في هذا الحادث عدد 3 من الدعم السريع بأعيرة نارية و وفاة 2 من المواطنين و إصابة عدد منهم بجروح مختلفة ، و في أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع و عدد 4 أفراد من قوات الشرطة ، أما في الولايات الأخري فقد أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين من مدينة القضارف و أصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات .
وأضاف : لقد أخل إعلان قوي الحرية و التغيير بما التزمت به و قامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الجمهوري و القيادة العامة مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و تتحمل قوي إعلان الحرية و التغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات و الخسائر في القوات النظامية و المواطنين و نؤكد للمواطنين الشرفاء بأن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ستظل وفية وستظل العين الساهرة لأمن وتأمين المواطن والوطن وانطلاقا من واجباتها لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم وستقوم بحسم كل مظاهر التفلت .
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