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عمرو دياب ناعياً عزت أبو عوف: خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:03 ص
عمرو دياب ناعياً عزت أبو عوف: خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي
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سارة إبراهيم
 
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نعى النجم عمرو دياب، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد. 

وكتب "دياب" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، تعليقاً على صورة الفنان الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته". 

يذكر أن آخر ظهور للراحل عزت أبو عوف، كان في إعلان إحدى شركات الاتصالات الذي تصدره عمرو دياب، ومجموعة من نجوم الفن، في شهر رمضان الماضي.
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