تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الثاني





تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.32% مغلقاً عند مستوى 14100.74 نقطة خلال الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 11.87% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 11.36% مغلقًا عند مستوى 1540.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 7.89% مغلقًا عند مستوى 1540.64 نقطة.





أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثانى؛ واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.



