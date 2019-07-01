شاهد.. أخر ظهر للراحل عزت أبو عوف قبل رحيله بأيام

وكانت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، وشقيقة الفنانتين هنا وحلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة حديثة لها برفقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، قبل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

وعلقت مايا على الصورة قائلة: "أحلى وأجمل عزت أبو عوف ربنا يديك الصحة".