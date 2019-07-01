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المليجي: الانتهاء من جميع متطلبات رخصة بناء دار العلميين بالعاصمة الإدارية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:58 ص
المليجي: الانتهاء من جميع متطلبات رخصة بناء دار العلميين بالعاصمة الإدارية
السيد عبدالستار المليجي - أرشيفية
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آيات عامر
 
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أكد الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه تم الإنتهاء من جميع متطلبات رخصة بناء دار العلميين الرابعة في العاصمة الجديدة، وذلك ضمن خطة تنمية موارد النقابة واستثمار ما تملك من موارد.

وأضاف المليجي، في بيان صادر عنه، إنه بدء العمل في المقر الذي يتكون من بدروم وخمسة أدوار متكررة، خلال الشهر الجاري، وسيكون له ثلاثة مداخل وثلاثة مصاعد، ويضم مقرات إدارية للنقابة العامة، ومقرات للجمعيات العلمية، ومعارض لشركات الأجهزة والكيماويات  والبرمجيات ودور النشر وقاعات مؤتمرات واحتفالات بسعات متعددة ونادى اجتماعي بكامل مساحة الدور الاخير للمبنيين (1700م مربع)، وغير ذلك من خدمات.

ووجه نقيب العلميين، الشكر للعلميين ومؤسسات الدولة، وقام بإرفاق صورة إتمام آخر إجراء للحصول على الرخصة، بعد عامين ونصف من تقديم الطلب.

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