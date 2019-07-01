أحمد يونس ينعي الفنان عزت أبو عوف





وكتب "يونس" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الفنان #عزت_أبو_عوف، بعد صراع طريل مع المرض البقاء والدوام لله".





ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.

نعى الإعلامي أحمد يونس، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات.