قيم التداولات بالبورصة تتراجع لـ 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2019

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.





ووفقا للتقرير الربع السنوي للبورصة تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.32% ليسجل مستوي 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 11.87% ليبلغ مستوي 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو11.36% ليبلغ مستوي 1540.64 نقطة.









أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثانى؛ واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.



