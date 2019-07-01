الهند تضبط مخدرات بقيمة 390 مليون دولار مهربة من باكستان
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:56 ص
ترجمة منار طارق
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صرح مسؤولو الجمارك في ولاية شمال الهند إنهم صادروا مخدرات بقيمة 390 مليون دولار تم تهريبها من باكستان المجاورة. واوضح ديباك كومار غوبتا، مسؤول جمركي رفيع المستوي، ان 586 كيلوغراما من المخدرات، معظمها من الهيروين، كانت مخبأة في 15 كيسا من بين 600 كيس ملح صخري مستورد من باكستان، وتم ضبطها يوم السبت في ولاية البنجاب.
وأعلن غوبتا اليوم الاثنين إنه تم اعتقال رجلين من بينهم مستورد الملح ويجري استجوابهما. وقال مسؤول جمركي آخر، بوبال سينغ، إنها أكبر عملية ضبط للمخدرات في الهند. ويصفها المسؤولون بأنها نجاح كبير في مكافحتهم للمخدرات في الولاية، حيث ترتفع معدلات الإدمان. تهريب المخدرات والبضائع شائع على طول حدود البنجاب البالغ طولها 553 كيلومترًا مع باكستان.
وأعلن غوبتا اليوم الاثنين إنه تم اعتقال رجلين من بينهم مستورد الملح ويجري استجوابهما. وقال مسؤول جمركي آخر، بوبال سينغ، إنها أكبر عملية ضبط للمخدرات في الهند. ويصفها المسؤولون بأنها نجاح كبير في مكافحتهم للمخدرات في الولاية، حيث ترتفع معدلات الإدمان. تهريب المخدرات والبضائع شائع على طول حدود البنجاب البالغ طولها 553 كيلومترًا مع باكستان.
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