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قيس الشيخ نجيب ينعى عزت أبو عوف (صورة)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:53 ص
قيس الشيخ نجيب ينعى عزت أبو عوف (صورة)
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سارة إبراهيم
 
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نعى الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات.


وكتب "نجيب" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" تعليقاً على صورة الفنان الراحل: "عزت أبو عوف الجميل المبدع الحساس وداعاً، الله يرحمك البقاء لله".


يذكر أنه من المقرر تشييع جثمان الراحل عزت أبو عوف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

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