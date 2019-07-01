محمود البزاوي ينعي الراحل عزت أبو عوف

وكتب "البزاوي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وداعا لمتعدد المواهب .. وداعا للممثل العبقري .. وداعا للموسيقار الجميل .. وداعا للإنسان العظيم .. وداعا لصاحب الطاله المبهجه .. وداعا لصاحب الذوق الرفيع .. وداعا استاذي .. عزت ابو عوف #عزت_ابو_عوف".



