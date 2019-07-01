محمود البزاوي ينعي الراحل عزت أبو عوف
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:50 ص
أحمد جمال أحمد
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نعى الفنان محمود البزاوي، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات.
وكتب "البزاوي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وداعا لمتعدد المواهب .. وداعا للممثل العبقري .. وداعا للموسيقار الجميل .. وداعا للإنسان العظيم .. وداعا لصاحب الطاله المبهجه .. وداعا لصاحب الذوق الرفيع .. وداعا استاذي .. عزت ابو عوف #عزت_ابو_عوف".
ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
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