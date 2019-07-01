ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود البزاوي ينعي الراحل عزت أبو عوف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:50 ص
محمود البزاوي ينعي الراحل عزت أبو عوف
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
نعى الفنان محمود البزاوي، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات. 

وكتب "البزاوي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وداعا لمتعدد المواهب .. وداعا للممثل العبقري .. وداعا للموسيقار الجميل .. وداعا للإنسان العظيم .. وداعا لصاحب الطاله المبهجه .. وداعا لصاحب الذوق الرفيع .. وداعا استاذي .. عزت ابو عوف #عزت_ابو_عوف". 

ويشيع جثمان الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة حسبما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر