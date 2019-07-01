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إجلاء آلاف الأشخاص بإقليم كاجوشيما اليابانى بسبب الأمطار الغزيرة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:51 ص
إجلاء آلاف الأشخاص بإقليم كاجوشيما اليابانى بسبب الأمطار الغزيرة
أمطار فى اليابان
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وكالات
 
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أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 6051 شخصا من منازلهم بإقليم "كاجوشيما"، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مؤخرا وتسببت فى فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية.

 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن السلطات نصحت أيضا عشرات الآلاف من المواطنين فى أقاليم "ميازاكى" و"كوماموتو" و"إيمى" بالانتقال إلى ملاجئ آمنة للحفاظ على أرواحهم.

 

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الانهيارات الطينية وفيضانات الأنهار فى جزيرة "كيوشو" جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة فى المنطقة.

 

يشار إلى أنه قبل عام، تسببت الأمطار الغزيرة بغرب اليابان فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا وهو أكبر عدد من الوفيات خلال ثلاثة عقود.

 

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