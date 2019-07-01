بورصة" السعودية" تتزين بالأخضر مع بداية التعاملات
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:48 ص
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحا عدد 7.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8828.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.59% رابحا 22.36 نقطة ليصل إلى مستوى 3830.58 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.4 مليون سهم بقيمة 568 مليون ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.
وصعد 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.18%.
وجاء سهم "تهامه" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.35%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.87%، ثم سويكورب وابل ريت بنسبة 2.51%، فيما تصدر سهم "سدكو كابيتال ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.26% ثم مجموعة السعودية بنسبة 1.84%، ثم الجزيرة ريت بنسبة 1.39%.
Advertisements
- ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بختام تعاملات جلسة الأربعاء
- تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات
- مؤشر السعودية يصعد 0.32% بالمستهل.. والموازي يربح 4.4 نقطة
- المؤشر السعودي يصعد 0.31% بمستهل التعاملات
- مؤشر السعودية يربح 9.5 نقاط بمستهل جلسة الأربعاء
- هبوط مؤشر بورصة "السعودية" 0.31% بمستهل جلسة اليوم
- بورصة السعودية تصعد 0.7% بالتعاملات المبكرة
- قطاع "الرعاية الصحية "يقود بورصة السعودية للصعود بمستهل التعاملات
- تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.61% بمستهل التعاملات
- مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.44% بمستهل جلسة اليوم