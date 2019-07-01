بورصة" السعودية" تتزين بالأخضر مع بداية التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحا عدد 7.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8828.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.59% رابحا 22.36 نقطة ليصل إلى مستوى 3830.58 نقطة.













وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.4 مليون سهم بقيمة 568 مليون ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.









وصعد 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.18%.









وجاء سهم "تهامه" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.35%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.87%، ثم سويكورب وابل ريت بنسبة 2.51%، فيما تصدر سهم "سدكو كابيتال ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.26% ثم مجموعة السعودية بنسبة 1.84%، ثم الجزيرة ريت بنسبة 1.39%.