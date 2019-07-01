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اقتراب نجم ليفربول من ريال مدريد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:47 ص
اقتراب نجم ليفربول من ريال مدريد
ماني وصلاح وفيرمينو
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مصطفى صابر
 
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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل تعزيز صفوفه بصفقة كبيرة من فريق ليفربول الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقاً لصحيفة ديلي إكسبريس أن المرينجي يخطط للحصول على خدمات مهاجم ليفربول ساديو ماني االنتقالات الصيفية الحالية.

وأكملت أن إدارة النادي الملكي ستحاول استغلال رغبة ليفربول في ضم لاعبه ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات النجم السنغالي.

ويريد يورجن كلوب، مدرب ليفربول تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، البالغ من العمر 23 عاما، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية وسيكون اضافة كوية للريدز

ويذكر أن ماركو أسينسيو، كان أحد أهداف يورجن كلوب في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب مع الفريق.

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المزيد عن: محمد صلاح ليفربول فرمنيو ساديو ماني ريال مدريد
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