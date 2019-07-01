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عبد الله المغازي: ثورة 30 يونيو قامت لرغبة المصريين في الحفاظ على هويتهم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:50 ص
عبد الله المغازي: ثورة 30 يونيو قامت لرغبة المصريين في الحفاظ على هويتهم
الدكتور عبدالله المغازي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر شهدت تغيرات كبيرة منذ ثورة 30 يوينو، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، منوها بأن ثورة 30 يوينو جاءت لحرص المصريين لحفظ هويتهم وبلدهم.

وأشار "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى وفي مختلف القطاعات، والتي بدورها وفرت فرص عمل لكثير من الشباب، منوها لأول مرة تصل المشروعات الجديدة إلى الصعيد.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات صعبة وشديدة مثل قرار تعويم الجنيه، ولكن سرعان ما استعاد الاقتصاد المصري عافيته، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن العلاقات الخارجية لمصر تطورت بشكل كبير، حيث تحولنا من التجميد إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
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