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الداخلية: القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:47 ص
الداخلية: القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة
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الفجر السعودي
 
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين بمحافظة جدة.

وجاء في البيان"بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً.

وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الاثنين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
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