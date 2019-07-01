الداخلية: القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة





أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين بمحافظة جدة.





وجاء في البيان"بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً.





وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً.



