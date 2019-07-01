ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 5 عناصر من داعش فى عملية أمنية بصحراء الأنبار الغربية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:47 ص
مقتل 5 عناصر من داعش فى عملية أمنية بصحراء الأنبار الغربية
داعش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال الناطق باسم قيادة عمليات حشد الأنبار العراقى عادل الجرعاوى إن 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا فى عملية أمنية شنتها قوات عراقية مشتركة بإسناد من سلاح طيران الجيش فى صحراء الأنبار الغربية.

 

وقال الجرعاوي- فى تصريحات خاصة لراديو سوا الأمريكى اليوم الاثنين، إن "قوات مشتركة من الجيش والحشدين العشائرى والشعبى وبمساندة طيران الجيش نفذت عملية عسكرية موسعة فى الصحراء الغربية وحوران والحسينيات غربى محافظة الأنبار أسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة، ومقتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

 

من جانبه، أكد أحمد المحلاوى قائم مقام قضاء القائم العراقى استمرار الجهود؛ لرصد تحركات الجماعات المسلحة فى إطار خطة أمنية تهدف إلى السيطرة على صحراء الأنبار الغربية، وضبط الحدود الدولية .

 

Advertisements
المزيد عن: مقتل 5 عناصر من داعش صحراء الانبار داعش العراق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر