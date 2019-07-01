محتجون لبنانيون يقطعون الطريق الدولى بين بيروت ودمشق
الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:45 ص
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قام محتجون من الحزب الديمقراطى اللبنانى بقطع الطريق الدولى بين بيروت ودمشق على خلفية اشتباكات الأمس فى جبل لبنان، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
كانت تقارير قد أفادت بأن التوتر المصاحب
لزيارة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل الى منطقة جبل لبنان أسفر عن اشتباكات سقط
فيها قتيلان وعدد من الجرحى.
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