القبطانة الألمانية لسفينة الإنقاذ تتوجه إلى جلسة المحكمة الإيطالية

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يتم نقل القبطانة الألمانية لسفينة إنقاذ المهاجرين اليوم الاثنين في زورق آلي تابع لشرطة الحدود الإيطالية إلى جلسة استماع في المحكمة بشأن ما إذا كانت تبقى رهن الإقامة الجبرية.



وقالت الإذاعة الإيطالية الحكومية إن كارولا راكيت ستنتقل اليوم من جزيرة لامبيدوسا الصغيرة إلى ميناء في صقلية، حيث سيتم نقلها إلى قاعة المحكمة في بلدة أجريجينتو. وسيقوم القاضي باستجوابها بحضور محاميها والمدعين العامين.



يوم السبت، تحدت راكيتي وزير الداخلية الإيطالي المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني، وسلطات الموانئ، بتوجيه سي-ووتش 3،والتي كانت تقل 40 مهاجرًا، إلى مرسى لامبيدوسا. ويزعم ممثلو الادعاء أنها صدمت زورق شرطة الحدود الذي يعرقل طريقها عمدا، بينما يوضح محامو راكيت إنها لم تقصد إيذاء أي شخص.

