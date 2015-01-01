مجلس الوزراء الكويتي يشيد بتصدي السعودية للعدوان الحوثي
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:33 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
بحث مجلس الوزراء الكويتي الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين.
وأشاد البيان الصادر عن المجلس الأحد، بما
حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه
ليؤكد تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، واستقرارها،
داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة.
Advertisements
المزيد عن: مجلس الوزراء الكويتي تصدي السعودية العدوان الحوثي الحوثيين
- السعودية تُدين "هجوم جادة الشانزليزيه بباريس"
- إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على الرياض بصاروخ باليستي
- الإمارات تدين هجمات المليشيات الحوثية الصاروخية على السعودية
- إدانة سعودية واستنكار للهجوم الانتحاري في كابول
- الكويت تؤكد تأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
- الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق السعودية
- مصر والكويت وأفغانستان يدينون الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي
- إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي