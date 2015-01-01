كوريا الجنوبية تستدعي المبعوث الياباني

استدعت كوريا الجنوبية، المبعوث الياباني، للاحتجاج على القيود التجارية المفروضة على سول، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب"، اليوم الاثنين.





في غضون ذلك، ذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أن قرار طوكيو ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتنطبق القيود اليابانية على ثلاث مواد كيميائية تستخدم في إنتاج الرقاقات والهواتف الذكية.





وأضافت، أنه سيتم عقد الصفقات بين الشركات، حيث يتعين على الشركات المصنعة التقدم بطلب للموافقة على كل عقد متعلق بالتكنولوجيا يبدأ يوم الخميس، 4 يوليو.





تدهورت العلاقات بين البلدين في أكتوبر 2018، عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال" بدفع 100 مليون وون (حوالي 88000 دولار) لكل أربعة مدعين أجبروا على العمل لحساب الشركة خلال استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من 1910-1945.





رفض رجال الأعمال والمسؤولون اليابانيون الحكم، قائلين، إن القضايا قد تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وسول، لكن المحكمة أمرت بالاستيلاء على أصول الشركة اليابانية في كوريا الجنوبية.



