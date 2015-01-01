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القبارصة الأتراك يحققون في سبب الانفجار بشمال قبرص

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:26 ص
القبارصة الأتراك يحققون في سبب الانفجار بشمال قبرص
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ترجمة منار طارق
 
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تحقق السلطات القبرصية التركية في سبب انفجار وقع خارج قرية في شمال قبرص الانفصالية عرقيًا والتي يقول المسؤولون إنها ربما تكون ناجمة عن نوع من الصواريخ.

وصرح رئيس وزراء الشمال إرسين تتار إنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع قبل فجر اليوم الاثنين بالقرب من قرية طشقند. وفقًا لقناة BRT التركية القبرصية، قال التتار إن هناك تكهنات بانفجار صاروخ بطريق الخطأ في الجو.

كما أوضح وزير الخارجية القبرصي التركي كودريت أوزيرساي عبر حسابه علي تويتر أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن صاروخ أو طائرة محملة بالمتفجرات.

وكانت هناك غارات جوية إسرائيلية مكثفة على أهداف في سوريا على بعد حوالي 120 ميلًا (200 كيلومتر) في وقت الانفجار.
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