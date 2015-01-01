ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدعم إماراتي.. افتتاح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:23 ص
بدعم إماراتي.. افتتاح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن
الطاقة الشمسية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

بدعم من دولة الإمارات افتتحت أمس وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة اليمنية، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لهما.

 

وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن "هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف الإمارات و قيادتها الرشيدة من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة، وتخفيف معاناة السكان، ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها".

 

ولفت إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه و ندرتها في مناطق محافظة شبوة، خاصة وأنها تعاني شحاً فيها.

من جهته، عبر نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة المهندس مروان بارويس عن جزيل شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية تخفيفاً لمعاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.

 

بدورهم، عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.

 

Advertisements
المزيد عن: دعم اماراتي تحسين الاوضاع اليمن الطاقة الشمسية الامارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر