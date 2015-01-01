خالد تاج الدين ناعياً عزت أبو عوف: "رحل البرنس"

نعى الشاعر خالد تاج الدين، الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات.





وكتب "تاج الدين" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رحل البرنس اللي حبيته من أول فيلم ايس كريم في جليم لحد اخر اعماله .. رحل ابن الناس الكويسين الممثل والموسيقي والغالي على قلوبنا .. اللي مفتكرش فيه اتنين اختلفوا عليه، البقاء لله يا عم عزت".