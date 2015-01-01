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إدارة "القاهرة السينمائي" تنعى عزت أبو عوف

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:20 ص
إدارة القاهرة السينمائي تنعى عزت أبو عوف
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سارة إبراهيم
 
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نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان ورئيس المهرجان سابقاً عزت أبو عوف، الذي وافته المنية منذ ساعات، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض القلب والكبد، وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات.


وكتبت الصفحة عبر منشورها: "ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بكل الحزن رئيسه السابق الفنان القدير عزت أبو عوف، القامة الفنية الكبرى الذي قاد دفة المهرجان بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢ ليساهم بكل جهده دفع المهرجان للأمام، رحمه الله وتغمد أهله وجمهوره ومحبيه بالصبر والسلوان".


يذكر أنه من المقرر تشييع جنازة عزت أبو عوف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.
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