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حريق يأتي على مساحة 8 هكتارات من الحصيدة والأعشاب الجافة في بوزقام بالقصرين الجنوبية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:17 ص
حريق يأتي على مساحة 8 هكتارات من الحصيدة والأعشاب الجافة في بوزقام بالقصرين الجنوبية
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب، ظهر أمس الأحد، بأرض فلاحية تابعة لديوان الأراضي الدولية بطريق بوزقام الراجعة لمعتمدية القصرين الجنوبية، وأتى على مساحة 8 هكتارات.
وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة وأخمدوا جل جيوب الحريق بإستثناء بعض الجيوب البسيطة التي ما تزال التدخلات جارية بها حاليا، وفق مصدر من الحماية المدنية بالولاية .
وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الحريق نشب في بقايا أعشاب جافة وحصيدة ولم يتسبب في أية أضرار وأن أسبابه ما تزال مجهولة .
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