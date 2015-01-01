حريق يأتي على مساحة 8 هكتارات من الحصيدة والأعشاب الجافة في بوزقام بالقصرين الجنوبية

تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب، ظهر أمس الأحد، بأرض فلاحية تابعة لديوان الأراضي الدولية بطريق بوزقام الراجعة لمعتمدية القصرين الجنوبية، وأتى على مساحة 8 هكتارات.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة وأخمدوا جل جيوب الحريق بإستثناء بعض الجيوب البسيطة التي ما تزال التدخلات جارية بها حاليا، وفق مصدر من الحماية المدنية بالولاية .

وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الحريق نشب في بقايا أعشاب جافة وحصيدة ولم يتسبب في أية أضرار وأن أسبابه ما تزال مجهولة .