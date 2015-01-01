تعيين مصطفى بن احمد نائبا لرئيس الهيئة السياسية لحزب" تحيا تونس"

تم تعيين مصطفى بن أحمد نائبا لرئيس الهيئة السياسية لحزب" تحيا تونس"، وفق ما أعلنه الأحد، الأمين العام للحزب سليم العزابي إثر الاجتماع الأول للهيئة السياسية.

و قال العزابي في نقطة اعلامية إن " الحزب سيخوض العملية الانتخابية المقررة في 6 أكتوبر القادم بقائماته الخاصة"، مشيرا إلى أن مساعي التوحيد التي قادها حزب تحيا تونس نجحت فقط مع حزب المبادرة و مع شخصية كمال مرجان رغم الأيادي المفتوحة على كل الحساسيات السياسية ذات التوجه الوسطي .

من جانبه بين مصطفى بن أحمد أن انعقاد الهيئة السياسية جاء في ظرف حساس تعرضت فيه تونس إلى عملية خطيرة وغادرة ذكرت التونسيين بأنهم مازالو في حرب مفتوحة على الإرهاب، مشيرا إلى انها تزامنت أيضا مع الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الدولة الباجي قائد السبسي.

وقال " لقد استبشرنا بالأخبار الجيدة التي تفيد باستعادة الرئيس لعافيته ونتمنى له استئناف دوره في رئاسة الجمهورية في أقرب فرصة "

و أكد بن احمد أن كتلة الائتلاف الوطني التي ستغير اسمها قريبا إلى كتلة " تحيا تونس " ستعمل على طرح موضوع المحكمة الدستورية من جديد داخل مجلس نواب الشعب، مؤكدا أنها أولوية مهمة وضرورية تساعد على حماية البلاد لما قد تتعرض له البلاد من تحديات حساسة قد تضع البلاد في وضع غير مريح .

وأبرز التزام الحزب بالتشبث بالمواعيد الانتخابية المقررة في 6 اكتوبر و17 نوفمبر القادمين.

وأضاف أن غياب المحكمة الدستورية تتحمل مسؤوليته بعض الكتل النيابية التي خالفت تعهداتها وصوتت بأوراق بيضاء، معرجا على ضرورة أن تكون المحكمة الدستورية من كامل الفرقاء السياسيين وهذا دليل ثراء.

و عرج على ما أسماه نجاح الحكومة في إعادة الثقة للاقتصاد الوطني وتحسن المؤشرات العامة في المجال السياحي والزراعي و الوعود الأوروبية بإخراج تونس من القائمات السوداء.