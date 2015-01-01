تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ب8ر23% موفى ماي 2019

تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، بنسبة 8ر23 بالمائة مقارنة بحجم الاستثمارات المسجلة خلال ذات الفترة من سنة 2018، لتناهز جملة الاعتمادات المخصصة لها 8ر1208 مليون دينار (م د)، وفق نشرية الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

كما تراجع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 1ر6 بالمائة لتصل إلى 1792، موفى ماي 2019، مما أدى إلى تقلص عدد مواطن الشغل بنسة 5ر13 بالمائة (945 23 موطن شغل).

وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات، بدورها، بنسبة 7ر29 بالمائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، لتصل إلى 2ر408 م د. في حين تطور عدد المشاريع المصرح بها ليصل إلى 5146 مشروعا أي بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وستمكن هذه المشاريع المصرح بها من توفير 15845 موطن شغل أي بانخفاض بنسبة 3ر19 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وفي المقابل ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في الخدمات ذات الصلة، التي تمثل 2ر36 بالمائة من الاستثمارات الجملية المصرح بها في مجموع الخدمات، بنسبة 2ر2 بالمائة لتمر من 6ر144 م د، خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2019، إلى 8ر147 م د في الفترة ذاتها من 2019.

ويذكر أن عدد المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي قد تطور بنسبة 1ر6 بالمائة لتصل إلى 3008 مشروعا، في حين تقلص عدد مواطن الشغل ذات الصلة بنسبة 8ر11 بالمائة (7894 موطن شغل).