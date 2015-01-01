بنزرت: القبض على شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم ارهابي

تمكنت الأجهزة الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت، الأحد، من القاء القبض على شاب أصيل الجهة يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في انتمائه لتنظيم ارهابي، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الامنية المشتركة (مصالح قسم الاستمرار للامن الوطني ببنزرت، والهياكل المختصة، وفرق الشرطة العدلية والارشاد ومقاومة الارهاب ببنزرت)، تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من كشف المتهم الذي حاول تغيير ملامحه والانضمام لفريق التأمين الذاتي لأحد النزل المعروفة بالجهة، ليتبين انه مصنف بالخطير وتم سجنه سابقا.

وبيّنت التحريات الاولية أن تهما ارهابية تعلقت بالمشتبه به، على غرار تمجيد العمليات الارهابية التي عرفتها تونس، ومحاولة الالتحاق ببؤر التوتر، فضلا عن عدم اعترافه بمدنية الدولة ورفضه للقوانين الوضعية، بحسب تعبير ذات المصدر.

ودعا المصدر نفسه القائمين على كل المؤسسات السياحية والفضاءات التنشيطية إلى لتنسيق الجيد مع المصالح الامنية بمختلف اختصاصاتها باقليمي الامن والحرس الوطنيين عند فتح باب الانتدابات في مثل هذه الاختصاصات الحساسة، وذلك في اطار التوقي من كل طارئ غير مرغوب فيه وبهدف انجاح الموسم الصيفي والسياحي بالجهة.

يشار إلى أنه وباستشارة النيابة العمومية اذنت الأخيرة بالاحتفاظ بالمتهم على ذمة البحث الى حين تقديمه لاحقا على انظارها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وإحالته على انظار القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الارهابية، فضلا عن توجيه لفت نظر لادارة المؤسسة السياحية المشار إليها آنفا.