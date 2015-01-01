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اليوم.. بدء تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:05 ص
اليوم.. بدء تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
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تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد اليوم الاثنين، حساب استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

وستصبح أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

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