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وزارة البيئة توضح أسباب نفوق الأسماك واحمرار سواحل سيدي منصور بصفاقس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:10 ص
وزارة البيئة توضح أسباب نفوق الأسماك واحمرار سواحل سيدي منصور بصفاقس
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محمد وليد الجموسي
 
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 أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها عشية الأحد، أن ظاهرة نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة واحمرار لون المياه الساحلية بجهة سيدي منصور (صفاقس)، التي تفاقمت منذ يوم الخميس 27 جوان 2019، هي نتيجة نمو استثنائي للطحالب المجهرية في الجهة.
وأبرزت أن تنامي الطحالب، وفق ما أثبتته النتائج الأولية للمعاينات التي أجراها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)، هي ظاهرة تتزامن أساسا مع ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تقلص نسبة الأكسيجين بالماء وبالتالي نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة.
وأكدت وزارة البيئة، في بلاغ أصدرته مساء السبت، تولي المصالح الجهوية والهياكل الراجعة لها بالنظر القيام بالمعاينات الميدانية وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية. 
وكان المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بصفاقس منذر خماخم قد نفى، في تصريح إعلامي، أمس السبت، وجود أي تسرب للمياه المستعملة وإلقاءها في سواحل سيدي منصور في رده على اتهامات متساكني وبحارة المنطقة، مؤكدا عمل محطة الضخ بصفة طبيعية وعدم تسجيل أي عطب خلال الفترة الماضية.
ويذكر أن متساكني وبحارة منطقة سيدي منصور بصفاقس، لاحظوا خلال الأيام الفارطة، تغيّر لون شاطئ السواحل الشمالية وانبعاث الروائح الكريهة منه، إضافة إلى نفوق كميات هامة من الطحالب الحمراء والأسماك.
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