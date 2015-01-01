دورة ويمبلدون المفتوحة: مالك الجزيري يواجه الامريكي دنيس كولدا في الدور الاول

يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في الدور الاول لدورة ويمبلدون التي تقام من 1 الى 14 جويلية والبالغة قيمة جوائزها 560 022 5 اورو،الامريكي دنيس كولدا (المصنف 113 عالميا).

وفي صورة الفوز، سيلاقي الجزيري (المصنف 98 عالميا) الفائز من مباراة المصنف اول عالميا وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والالماني فيليب كوهلشريبر (57 عالميا).

وفي مسابقة السيدات، ستتبارى لاعبة التنس التونسية انس جابر في الدور الاول مع التشيكية بيترا كفيتوفا (المصنفة 6 عالميا).

وكانت جابر (62 عالميا) انسحبت اول امس الجمعة من الدور نصف النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية بسبب الاصابة على مستوى الكاحل.

وكانت اللاعبة التونسية تاهلت الى المربع الذهبي على حساب الفرنسية اليزي كورني (المصنفة 55 عالميا) 1-6 و7-5 و6-3. كما كانت ازاحت في الادوار الثلاثة الماضية على التوالي الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5 وماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1 والبريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-